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Фургал рассказал о проблеме со здоровьем 

Газета.Ru и ещё 2 42 минуты назад
Фургал рассказал о проблеме со здоровьем
Фото: РИА Новости
Находящийся в следственном изоляторе бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил о наличии у него проблемы со здоровьем, он нуждается в компьютерной томографии. Об этом сообщила член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева на своей странице в Instagram.
Фургал рассказал, что незадолго до ареста врачи выявили у него "некий серьезный процесс", отметила Меркачева. Она пояснила, что разрешения разглашать название заболевания экс-губернатор не давал.
Сергей Фургал теряет зрение
В настоящее время Фургал нуждается в компьютерной томографии, однако его выписки из больниц не передаются в медицинскую часть, поделилась член ОНК. По ее словам, адвокаты заявляют об активной работе над данный вопросом.
Ранее Фургала задержали по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца, после чего срок заключения был продлен еще на три месяца, до 9 декабря. Прокурор заявлял, что бывший глава Хабаровского края руководил бандой, которая занималась ликвидацией "неугодных ему лиц"
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Комментарии 1
Криминал , Происшествия , Ева Меркачева , Сергей Фургал , ФСИН , Хабаровский Край
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