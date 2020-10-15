Фургал рассказал о проблеме со здоровьем 

Фургал рассказал, что незадолго до ареста врачи выявили у него "некий серьезный процесс", отметила Меркачева. Она пояснила, что разрешения разглашать название заболевания экс-губернатор не давал.

В настоящее время Фургал нуждается в компьютерной томографии, однако его выписки из больниц не передаются в медицинскую часть, поделилась член ОНК. По ее словам, адвокаты заявляют об активной работе над данный вопросом.

Ранее Фургала задержали по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца, после чего срок заключения был продлен еще на три месяца, до 9 декабря. Прокурор заявлял, что бывший глава Хабаровского края руководил бандой, которая занималась ликвидацией "неугодных ему лиц"