Предпринимателя дважды пытались убить из-за бизнеса

В Волгограде состоялся суд над семи фигурантами по делу о покушении на убийство предпринимателя из сферы нефтяного бизнеса, сообщает официальный сайт Волгоградского областного суда. Организатор преступления нанял киллеров в 2013 году.
В октябре 2013-го было совершено само покушение. Бизнесмена подкараулили у дома и открыли огонь из автоматов. Он успел спрятаться за машиной, что спасло ему жизнь.
В 2014 году была предпринята вторая попытка покушения на бизнесмена. И его вновь встретили у дома, открыв огонь в тот момент, когда он находился в машине. Мужчина получил тяжелые ранения, но выжил.
В итоге заказчик покушений был приговорен к 14 года колонии. Остальные фигуранты получили от восьми с половиной до 14 лет лишения свободы.
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что ФСБ предотвратила теракты в Волгограде. Преступники планировали взорвать здания органов власти, общежития военных и опасные производства. Параллельно прошли задержания боевиков в Москве, Петербурге, Уфе и Майкопе.