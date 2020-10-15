Предпринимателя дважды пытались убить из-за бизнеса

Волгограде состоялся суд над семи фигурантами по делу о покушении на убийство предпринимателя из сферы нефтяного бизнеса, сообщает официальный сайт Волгоградского областного суда. Организатор преступления нанял киллеров в 2013 году.

В октябре 2013-го было совершено само покушение. Бизнесмена подкараулили у дома и открыли огонь из автоматов. Он успел спрятаться за машиной, что спасло ему жизнь.

В 2014 году была предпринята вторая попытка покушения на бизнесмена. И его вновь встретили у дома, открыв огонь в тот момент, когда он находился в машине. Мужчина получил тяжелые ранения, но выжил.

В итоге заказчик покушений был приговорен к 14 года колонии. Остальные фигуранты получили от восьми с половиной до 14 лет лишения свободы.