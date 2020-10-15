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Автор эротических романов задержан за педофилию в Москве

Уника Новостииещё 2
11 часов назад
Писатель задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в педофилии.Как стало известно «МК», сотрудники уголовного розыска провели широкомасштабную операцию по раскрытию преступлений сексуальной направленности в отношении несовершеннолетних, совершенных несколько лет назад. В итоге в Северном округе были задержаны двое подозреваемых. Один из них, 57-летний москвич, подозревается в том, что в 2008-2010 годах в своей квартире на Ленинградском шоссе и по еще одному адресу неоднократно склонял к половой связи 12-летнюю девочку.
Автора эротических романов задержали за педофилию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Второй подозреваемый, 56-летний мужчина, позиционирует себя как один из первых профессиональных рекламистов России. В свое время стоял у истоков создания Ассоциации рекламных агентств, участвовал в рекламной кампании в поддержку Бориса Ельцина. Также он издал ряд эротических романов, один из которых в 2009 году вошел в лонг-лист премии «Национальный бестселлер». Этот человек подозревается в том, что в 2007 году в сауне совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки. Ведется расследование.
Криминал,Происшествия,Борис Ельцин,МВД,Москва,
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