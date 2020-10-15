Автора эротических романов задержали за педофилию

Второй подозреваемый, 56-летний мужчина, позиционирует себя как один из первых профессиональных рекламистов России. В свое время стоял у истоков создания Ассоциации рекламных агентств, участвовал в рекламной кампании в поддержку Бориса Ельцина
. Также он издал ряд эротических романов, один из которых в 2009 году вошел в лонг-лист премии «Национальный бестселлер». Этот человек подозревается в том, что в 2007 году в сауне совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки. Ведется расследование.