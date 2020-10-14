Подростка задержали в Москве за жестокое убийство 14-летнего школьника

Силовики задержали 11-классника одной из московских школ, избившего до смерти 14-летнего мальчика. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Изначально СМИ писали о том, что 13 октября в районе Южное Бутово подросток упал с качелей и свернул себе шею. В результате полученной травмы он скончался.

Однако после осмотра места трагедии столичный главк Следственного комитета возбудил дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть».

Как пояснили в пресс-службе столичной прокуратуры, правоохранители подозревают, что к гибели школьника причастен другой подросток — 17-летний ученик 11-го класса. Согласно версии ведомства, в день трагедии 14-летний мальчик распивал с ним и еще несколькими несовершеннолетними алкоголь в квартире знакомой. В ходе вечеринки между подростком и старшеклассником произошел конфликт.

В результате 11-классник свернул товарищу шею, избил его до смерти, после чего положил тело на лавочку во дворе дома и скрылся.

По предварительным данным, труп был обнаружен местными жителями около двух часов ночи. Осмотр криминалистов показал наличие травмы шеи и ссадины спины.

Силовикам удалось задержать подозреваемого, пишет РЕН ТВ. Следователи устанавливают все обстоятельства гибели мальчика, допрашивают его родственников и друзей. Также была назначена судебно-медицинская экспертиза, отмечается на сайте столичного Следкома.

Тем временем прокуратура Москвы пока находится на стадии проверки — сотрудники ведомства планируют дать оценку действиям уполномоченных органов системы профилактики по выявлению семейного неблагополучия, а также действиям родителей погибшего.

По результатам проверки будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования. В ведомстве отметили, что на место трагедии выезжал и.о. Зюзинского межрайонного прокурора Андрей Цветков

История с жестоким избиением сверстника произошла ранее в городе Ивдель Свердловской области. Там 20 января 2020 года ученики местной школы 2 толпой напали на пятиклассника, сообщало региональное издание E1.ru.

СМИ опубликовало видео, на котором подросток без верхней одежды лежит в снегу — старшеклассники держат его, чтобы он не вставал, а ребята помладше бьют ногами.

Параллельно нападавшие снимали происходящее на камеру, а также выкрикивали оскорбления. «Загасили, потому что он лох!» — говорил один из мальчиков.

На кадрах видно, что в какой-то момент к подростку подошла неизвестная женщина — она попыталась помочь ему, однако школьник не смог подняться с земли из-за полученных травм. «Я понимаю, он иногда сам нарывается, но он точно такого не заслужил», — подчеркнул один из знакомых пострадавшего.

Главк СК по Свердловской области предположил, что причина конфликта кроется в халатности работников школы, в связи с чем было возбуждено дело по статье 293 УК РФ «Халатность», сообщали в ведомстве местному агентству «Новый день».