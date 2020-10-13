Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще
АрмияСтатьиВидеоФотоПодкастыРецепты

Саратовец несколько лет насиловал маленькую дочь знакомых

САРАТОВ24
1 час назад
В Саратове будут судить мужчину за изнасилование ребенка. О произошедшем мать девочки узнала из переписки.Следственным отделом по Волжскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя. Его обвиняют в совершении четырех эпизодов преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 132 Уголовного кодекса (Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 131 Уголовного кодекса (Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и частью второй статьи 135 Уголовного кодекса (Развратные действия, совершенные в отношении лица достигшего двенадцатилетнего, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
Россиянин годами насиловал маленькую дочь знакомых
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета области, житель Саратова, на правах друга семьи наведывался к знакомой, проживающей в Волжском районе. Знакомая воспитывала дочь 2007 года рождения. В июне 2017 года, когда никого не было дома, мужчина трижды совершал в отношении 10-летней девочки действия сексуального характера. Ребенок никому ничего не рассказал о произошедшем.
"Почувствовав безнаказанность, в августе 2019 года мужчина вновь совершил в отношении девочки действия сексуального характера, после чего изнасиловал ее. Позднее, в ноябре 2019 года, злоумышленник совершил в отношении той же девочки, которой на тот момент исполнилось 12 лет, развратные действия. О случившемся мать девочки узнала из смс-переписки мужчины с дочерью и обратилась с заявлением в правоохранительные органы", - рассказали журналисту телеканала "Саратов 24" в ведомстве.
Подозреваемого взяли под стражу. Свою вину мужчина не признал. Однако, было собрано достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд
Криминал,Происшествия,СКР,МВД,Саратов,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители