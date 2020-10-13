Россиянин годами насиловал маленькую дочь знакомых

В Саратове
будут судить мужчину за изнасилование ребенка. О произошедшем мать девочки узнала из переписки.Следственным отделом по Волжскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя. Его обвиняют в совершении четырех эпизодов преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 132 Уголовного кодекса (Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 131 Уголовного кодекса (Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и частью второй статьи 135 Уголовного кодекса (Развратные действия, совершенные в отношении лица достигшего двенадцатилетнего, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста).