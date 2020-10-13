Россиянин напал на АЗС ради ставок

В краевой столице в правоохранительные органы обратилась сотрудница автомобильной заправочной части на улице Уральской. Девушка сообщила, что один из клиентов при покупке шоколада стал угрожать ей металлической трубой, требуя отдать деньги из кассы. Выхватил 6 тысяч рублей, злоумышленник скрылся.

Полицейские в ходе оперативной работы установили личность нападавшего, им оказался ранее не судимый местный житель. Мужчина признался, что работает водителем грузовой машины и накануне доставил товар из Краснодара в Сочи. Полученные за продукцию 15 тысяч рублей он потратил, сделав ставки на спортивные события.

"Понимая необходимость возврата чужих денег, краснодарец решился на совершение противоправных действий. Похищенное с автозаправки он вновь потратил в букмекерской конторе, где выиграл необходимую сумму и погасил имевшийся долг, при этом оставшиеся несколько тысяч рублей потратил на личные нужды", — рассказали в УМВД Краснодара.

Теперь в отношении парня возбуждено уголовное дело по статье разбой, ему грозит до 10 лет лишения свободы.