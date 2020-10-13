Российский пенсионер купил в Сети аппарат ИВЛ за 300 тысяч

Пенсионер из Красноярска решил купить аппарат для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на одном из сайтов с бесплатными объявлениями. В итоге мужчина лишился почти 300 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой главк МВД

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Отмечается, что с 65-летним пенсионером по телефону связался продавец и заверил россиянина, что объявление в Сети актуально, а сам аппарат находится в хорошем состоянии. «Потерпевший перевел продавцу деньги (264 тысячи рублей) на указанный банковский счет. Затем злоумышленник сообщил мужчине, что деньги поступили, пообещал оперативно выслать покупку и перестал выходить на связь», — рассказали правоохранители.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленникам грозит до шести лет тюремного заключения.