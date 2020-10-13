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Российский пенсионер решил купить в Сети аппарат ИВЛ и лишился 264 тысяч рублей

Lenta.ruиещё 6
1 час назад
Пенсионер из Красноярска решил купить аппарат для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на одном из сайтов с бесплатными объявлениями. В итоге мужчина лишился почти 300 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на краевой главк МВД.
Российский пенсионер купил в Сети аппарат ИВЛ за 300 тысяч
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Отмечается, что с 65-летним пенсионером по телефону связался продавец и заверил россиянина, что объявление в Сети актуально, а сам аппарат находится в хорошем состоянии. «Потерпевший перевел продавцу деньги (264 тысячи рублей) на указанный банковский счет. Затем злоумышленник сообщил мужчине, что деньги поступили, пообещал оперативно выслать покупку и перестал выходить на связь», — рассказали правоохранители.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленникам грозит до шести лет тюремного заключения.
В конце сентября пенсионер из Екатеринбурга засудил продавца наматрасников. В магазине мужчине пообещали, что наматрасник избавить его от проблем с потенцией, однако на деле ничего не произошло. Тогда россиянин подал на него в суд.
Криминал,Происшествия,МВД,РИА Новости,Красноярск,
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