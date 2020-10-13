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Раскрыты подробности поисков нижегородского стрелка 

Lenta.ru и ещё 24 1 час назад
Раскрыты подробности поисков нижегородского стрелка
Фото: риа новости
Поиски нижегородского стрелка, 18-летнего Данила Монахова, продолжались всю ночь, несмотря на темное время суток и экстремальную ситуацию. Подробности розыскных мероприятий раскрыл «Ленте.ру» официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Он напомнил, что подозреваемый был вооружен и представлял реальную опасность, так как к этому моменту совершил ряд тяжких преступлений. Его поисками занимались сотрудники СОБР и ОМОН Росгвардии, МВД, экстренных служб и СК — они использовали специальное оборудование для работы в ночное время.
Специалисты вышли к месту вероятного нахождения стрелка ближе к утру, однако решили приблизиться к нему в светлое время суток, чтобы не подвергать жизни сотрудников опасности.
Утром 13 октября Монахова нашли мертвым на окраине поселка Большеорловское Нижегородской области. По предварительным данным, он покончил с собой. Рядом с телом обнаружены два охотничьих ружья.
Накануне Монахов поссорился с бабушкой, схватил ружье и несколько раз выстрелил в нее. На крики женщины прибежал ее сосед, его стрелок убил на месте. Затем он открыл огонь по пассажирскому автобусу. Саму пенсионерку молодой человек ранил в брюшную полость, в настоящее время она находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. Всего погибли три человека.
По словам источника в правоохранительных органах, нижегородский стрелок был нелюдим, увлекался компьютерными играми, оружием и сталкерингом. Кроме того, он интересовался темой «Колумбайна» и в 9 классе планировал устроить в школе теракт. Но ФСБ узнала о его намерениях и поставила мальчика на учет.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Убийство , Валерий Грибакин , Росгвардия , ФСБ , МВД , Lenta.ru
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