Раскрыто состояние жертв стрельбы под Нижним Новгородом

В Борском районе Нижегородской области врачи борются за жизнь трех человек, выживших после нападения на них с ружьем местного жителя. Еще три человека погибли на месте.

Как рассказал главный врач Борской центральной районной больницы Александр Смирнов , хирурги извлекли из тел пострадавших крупную дробь.

«Одна женщина в крайне тяжелом состоянии с большой очень кровопотерей. Другая женщина в тяжелом состоянии. И мужчина средней степени тяжести», — передает слова медика телеканал «Звезда». Смирнов рассказал, что, судя по ранам, в одну женщину стреляли практически в упор, в двоих пострадавших — с некоторого расстояния.

Трагедия произошла в понедельник, 12 октября, около 15:30 мск в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области. По предварительным данным правоохранительных органов, местный житель, 18-летний Даниил Монахов, выстрелил из охотничьего гладкоствольного ружья в свою бабушку, после этого убил соседа и еще двоих человек на автобусной остановке, ранил нескольких человек и скрылся в лесу. Первоначально считалось, что погибли четыре человека, но бабушку подозреваемого врачам удалось спасти.