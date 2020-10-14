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Врач рассказал о состоянии жертв стрельбы в Нижегородской области 

Профиль и ещё 52 32 минуты назад
Раскрыто состояние жертв стрельбы под Нижним Новгородом
Фото: ©VK / whitelistbor
В Борском районе Нижегородской области врачи борются за жизнь трех человек, выживших после нападения на них с ружьем местного жителя. Еще три человека погибли на месте.
Как рассказал главный врач Борской центральной районной больницы Александр Смирнов, хирурги извлекли из тел пострадавших крупную дробь.

«Одна женщина в крайне тяжелом состоянии с большой очень кровопотерей. Другая женщина в тяжелом состоянии. И мужчина средней степени тяжести», — передает слова медика телеканал «Звезда». Смирнов рассказал, что, судя по ранам, в одну женщину стреляли практически в упор, в двоих пострадавших — с некоторого расстояния.

Трагедия произошла в понедельник, 12 октября, около 15:30 мск в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области. По предварительным данным правоохранительных органов, местный житель, 18-летний Даниил Монахов, выстрелил из охотничьего гладкоствольного ружья в свою бабушку, после этого убил соседа и еще двоих человек на автобусной остановке, ранил нескольких человек и скрылся в лесу. Первоначально считалось, что погибли четыре человека, но бабушку подозреваемого врачам удалось спасти.
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Криминал , Происшествия , Убийство , Александр Смирнов , ТК "Звезда" , Нижегородская Область
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