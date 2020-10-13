«Найдено тело»: подробности ЧП под Нижним Новгородом

Даниил Монахов, устроивший стрельбу в Нижегородской области, найден мертвым. Об этом во вторник утром, 13 октября, сообщило региональное управление Следственного комитета РФ.
— Найдено тело… Недалеко от места, где все произошло, — заявили РИА Новости в ведомстве.
По словам собеседника агентства, молодой человек свел счеты с жизнью.
Согласно данным СМИ, тело юноши было обнаружено в лесополосе близ деревни Большеорловское под Нижним Новгородом.
СПРАВКА «ВМ»
12 октября в Нижегородской области молодой человек открыл стрельбу из ружья по людям на одной из остановок автотранспорта. В результате погибли три человека, еще трое получили ранения. По факту случившегося было заведено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. После преступления юноша сбежал и стал скрываться в лесу.