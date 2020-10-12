Россия выдала Турции обвиняемого в убийстве 

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После убийства мужчина скрылся и был объявлен в розыск.

"В связи с установлением его местонахождения на территории РФ Генеральная прокуратура Турецкой Республики направила в Генеральную прокуратуру РФ запрос о выдаче обвиняемого. Он был удовлетворен", — рассказали в ведомстве.

Вопрос о передаче осложнялся эпидемиологической обстановкой. "В сопровождении турецкого конвоя при соблюдении всех мер безопасности обвиняемый доставлен в Турцию", — сообщили в Генпрокуратуре.