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Россия выдала Турции обвиняемого в убийстве 

ТАСС 1 час назад
Россия выдала Турции обвиняемого в убийстве
Фото: Reuters
Россия выдала Турции гражданина Узбекистана, обвиняемого в убийстве в Стамбуле в 2016 году. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.
После убийства мужчина скрылся и был объявлен в розыск.

"В связи с установлением его местонахождения на территории РФ Генеральная прокуратура Турецкой Республики направила в Генеральную прокуратуру РФ запрос о выдаче обвиняемого. Он был удовлетворен", — рассказали в ведомстве.

Вопрос о передаче осложнялся эпидемиологической обстановкой. "В сопровождении турецкого конвоя при соблюдении всех мер безопасности обвиняемый доставлен в Турцию", — сообщили в Генпрокуратуре.
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Криминал , Происшествия , Генпрокуратура РФ , Стамбул , Турция , Узбекистан
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