Убийце российской ЛГБТ-активистки огласили приговор 

Суд установил, что 21 июля 2019 году Волнянко вместе с Григорьевой распивал спиртное, а потом они поссорились. Обвиняемый избил потерпевшую, после чего нанес не менее восьми ударов ножом в спину и лицо. Женщина скончалась, а обвиняемый скрылся, выкинув орудие преступления в кусты вблизи своего дома.

Его задержали 31 июля после показаний другого подозреваемого в убийстве — 38-летнего уроженца Киргизии Даврона Мухамедова. Тот рассказал, что выпивал с активисткой, а потом она ушла к Волнянко.

На допросе осужденный объяснял, что убийство совершил из-за «слишком сильных оскорблений» — женщина назвала его лохом и мудаком.

Волнянко признал вину и раскаялся в содеянном.