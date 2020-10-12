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Убийце российской ЛГБТ-активистки огласили приговор 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
Убийце российской ЛГБТ-активистки огласили приговор
Фото: РИА Новости
В Санкт-Петербурге Московский районный суд приговорил Алексея Волнянко к восьми годам и месяцу колонии строгого режима за убийство ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.
Суд установил, что 21 июля 2019 году Волнянко вместе с Григорьевой распивал спиртное, а потом они поссорились. Обвиняемый избил потерпевшую, после чего нанес не менее восьми ударов ножом в спину и лицо. Женщина скончалась, а обвиняемый скрылся, выкинув орудие преступления в кусты вблизи своего дома.
Его задержали 31 июля после показаний другого подозреваемого в убийстве — 38-летнего уроженца Киргизии Даврона Мухамедова. Тот рассказал, что выпивал с активисткой, а потом она ушла к Волнянко.
На допросе осужденный объяснял, что убийство совершил из-за «слишком сильных оскорблений» — женщина назвала его лохом и мудаком.
Волнянко признал вину и раскаялся в содеянном.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Елена Григорьева , ФСИН , Санкт-Петербург
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