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Житель Кубани убил 1,5-месячного сына, ударив его о стену 

Газета.Ru и ещё 4 42 минуты назад
Россиянин убил сына, ударив его о стену
Фото: Газета.Ru
Житель Кубани убил сожительницу и 1,5-месячного сына, схватив его за ногу и ударив головой о стену.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.
По данным следствия, в ночь на воскресенье, 11 октября, мужчина употреблял алкогольные напитки со своей сожительницей. Когда женщина упрекнула его в отсутствии работы, он схватил своего сына и за ногу и ударил его головой о стену комнаты, ребенок умер на месте. После этого подозреваемый несколько раз ударил ножом мать младенца, она также умерла на месте происшествия.
В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело о двойном убийстве, в том числе малолетнего ребенка. Мужчина задержан.
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Криминал , Происшествия , Новости Кубани , Убийство
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