Россиянин убил сына, ударив его о стену

Житель Кубани убил сожительницу и 1,5-месячного сына, схватив его за ногу и ударив головой о стену.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

По данным следствия, в ночь на воскресенье, 11 октября, мужчина употреблял алкогольные напитки со своей сожительницей. Когда женщина упрекнула его в отсутствии работы, он схватил своего сына и за ногу и ударил его головой о стену комнаты, ребенок умер на месте. После этого подозреваемый несколько раз ударил ножом мать младенца, она также умерла на месте происшествия.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело о двойном убийстве, в том числе малолетнего ребенка. Мужчина задержан.