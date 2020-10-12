Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Соседка рассказала о сумасшествии убившей сына российской учительницы 

Lenta.ru 44 минуты назад
«Она вырывала плоскогубцами себе зубы»
Фото: РИА Новости
Учительница из подмосковного Пушкина, которая повесила своего четырехлетнего сына, пугала соседей своими сумасшедшими поступками. Об этом одна из жительниц дома рассказала Telegram-каналу LIFE SHOT.
По словам девушки, ее подруга жила в квартире напротив преподавательницы и рассказывала о ней ужасные истории.

«У нас у каждого видеодомофоны. Она подходила, звонила в дверь, вырывала плоскогубцами себе зубы. Муж говорил, она просто перенервничала, устала. Муж ее вытаскивал постоянно из дурдома», — пересказала слова подруги собеседница канала.

Она отметила, что живет в доме пять лет, и при ней таких вещей не происходило, но другие люди видели, как педагог била детей, однажды угрожала порезать их ножом на лестничной клетке.

«Они [знакомые] в домофон это увидели, все выбежали и как-то ее остановили», — сказала девушка, добавив, что ее друзья обращались в психиатрическую больницу, но супруг учительницы «ее отмазывал».

Об убийстве ребенка стало известно вечером 11 октября. 43-летняя школьная преподавательница повесила собственного сына, тело мальчика обнаружил вернувшийся в квартиру отец. Свой поступок женщина объяснить не смогла. Она задержана, будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. По неподтвержденной информации, ранее педагог наблюдалась у психиатра. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В семье осталось трое детей.
Последние новости
В России задумали продлить льготную ипотеку до конца 2021 года В России задумали продлить льготную ипотеку до конца 2021 года Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике Депутата Госдумы от «Единой России» лишат должности за хамство Депутата Госдумы от «Единой России» лишат должности за хамство
Комментарии
Криминал , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Инвестор расстрелял бизнес-партнера за недосдачу квартир
Инвестор расстрелял бизнес-партнера за недосдачу квартир
В США ужаснулись российскому «Циркону»
В США ужаснулись российскому «Циркону»
Стоцкая предстала перед подписчиками без одежды
Стоцкая предстала перед подписчиками без одежды
Решена судьба пропускного режима в Москве
Решена судьба пропускного режима в Москве
Видео
Опубликовано видео пожара на рынке в Ростовской области
00:21
Опубликовано видео пожара на рынке в Ростовской области
Происшествия Пожары
11-летний американский школьник угнал автобус
00:42
11-летний американский школьник угнал автобус
Происшествия В мире
Появилось видео избиения Саакашвили в Европе
01:16
Появилось видео избиения Саакашвили в Европе
Происшествия В мире
Убийц бизнесмена нашли спустя 23 года
01:42
Убийц бизнесмена нашли спустя 23 года
Происшествия Криминал
Затолкавший жену в лифт на глазах у сына бодибилдер попал на видео
00:55
Затолкавший жену в лифт на глазах у сына бодибилдер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео подводного вождения танков
01:18
Опубликовано видео подводного вождения танков
Армия
Опубликовано видео очередного скандала в такси
01:45
Опубликовано видео очередного скандала в такси
Происшествия
Найденная школьница из Богородицка попала на видео
01:14
Найденная школьница из Богородицка попала на видео
Происшествия
Уличные стычки с ОМОН в Минске попали на видео
02:03
Уличные стычки с ОМОН в Минске попали на видео
В мире
Столкновения протестующих с силовиками в центре Минска попали на видео
01:58
Столкновения протестующих с силовиками в центре Минска попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение