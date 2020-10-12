Россиянин открыл стрельбу по дому родственников

В момент обстрела дома в деревне Мыслино Волховского района Ленобласти внутри находились дядя стрелка с супругой.

Вечером 11 октября 44-летний мужчина четыре раза выстрелил из ружья в стену частного дома своего дяди, с которым у него был длительный конфликт. После стрелок скрылся с места происшествия на своем автомобиле. На стене остались 15 отверстий диаметром 4-5 мм, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Спустя пару часов мужчину задержали и доставили в отделение полиции. В отношении него составлен административный протокол о хулиганстве.

Ранее мы рассказывали, что мужчина решил заступиться за сына и расстрелял обидчика в Гатчинском районе.