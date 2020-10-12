Россиянин месяцами избивал сына сожительницы

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О произошедшем в полицию сообщил родной отец ребенка.

В период с июля по декабрь 2019 года житель Кирова систематически наносил побои и совершал иные действия в отношении 3-летнего мальчика — сына своей сожительницы. Тем самым ребенку были причинены физическая боль, телесные повреждения и психические страдания.

Родной отец ребенка, приехав забрать сына на выходные, обнаружил на его теле повреждения и синяки, о чем сразу же сообщил в правоохранительные органы . По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время ребенок живет с отцом.

Расследование уголовного дела завершено, оно с утвержденным прокурором Ленинского района города Кирова направлено в суд для рассмотрения по существу.