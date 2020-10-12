Россиянин месяцами избивал сына сожительницы

О произошедшем в полицию сообщил родной отец ребенка.
В период с июля по декабрь 2019 года житель Кирова систематически наносил побои и совершал иные действия в отношении 3-летнего мальчика — сына своей сожительницы. Тем самым ребенку были причинены физическая боль, телесные повреждения и психические страдания.
Родной отец ребенка, приехав забрать сына на выходные, обнаружил на его теле повреждения и синяки, о чем сразу же сообщил в правоохранительные органы. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
В настоящее время ребенок живет с отцом.
Расследование уголовного дела завершено, оно с утвержденным прокурором Ленинского района города Кирова направлено в суд для рассмотрения по существу.