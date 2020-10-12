Россиянку заподозрили в убийстве дочери

"На земле возле одного из многоквартирных домов по улице Фрунзе в городе Невинномысске обнаружено тело новорожденной девочки с телесными повреждениями, указывающими на насильственное причинение смерти. По данному факту следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка")", — говорится в сообщении.