Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Жительница Ставрополья подозревается в убийстве новорожденной дочери 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Россиянку заподозрили в убийстве дочери
Фото: РИА Новости
Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью новорожденной девочки, обнаруженной на улице в Невинномысске. В совершении преступления подозревается мать ребенка, сообщили журналистам в понедельник в следственном управлении СК РФ по краю.

"На земле возле одного из многоквартирных домов по улице Фрунзе в городе Невинномысске обнаружено тело новорожденной девочки с телесными повреждениями, указывающими на насильственное причинение смерти. По данному факту следственный отдел возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка")", — говорится в сообщении.

Тело ребенка нашли утром 4 октября. Местонахождение матери погибшей девочки в данный момент неизвестно, следователи обратились к общественности с просьбой сообщить любую информацию об обстоятельствах преступления или подозреваемой.
ТАСС: последние новости
Из ЛДПР исключили депутата, избившего пенсионера в Хабаровском крае Из ЛДПР исключили депутата, избившего пенсионера в Хабаровском крае На Камчатке задержали женщину, заказавшую убийство своей подруги На Камчатке задержали женщину, заказавшую убийство своей подруги Историк Олег Соколов признал вину в убийстве аспирантки Историк Олег Соколов признал вину в убийстве аспирантки
Криминал , Происшествия , СКР , Невинномысск , Ставропольский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Соберите депутатов-миллиардеров»: Володин дал совет россиянам
«Соберите депутатов-миллиардеров»: Володин дал совет россиянам
Россиянка повесила четырехлетнего сына
Россиянка повесила четырехлетнего сына
Смертельное «солнышко»: ребенок погиб на глазах друзей
Смертельное «солнышко»: ребенок погиб на глазах друзей
«В головах только пьянство»: в Болгарии ответили на запуск «Циркона»
«В головах только пьянство»: в Болгарии ответили на запуск «Циркона»
Видео
Опубликовано видео пожара на рынке в Ростовской области
00:21
Опубликовано видео пожара на рынке в Ростовской области
Происшествия Пожары
11-летний американский школьник угнал автобус
00:42
11-летний американский школьник угнал автобус
Происшествия В мире
Появилось видео избиения Саакашвили в Европе
01:16
Появилось видео избиения Саакашвили в Европе
Происшествия В мире
Убийц бизнесмена нашли спустя 23 года
01:42
Убийц бизнесмена нашли спустя 23 года
Происшествия Криминал
Затолкавший жену в лифт на глазах у сына бодибилдер попал на видео
00:55
Затолкавший жену в лифт на глазах у сына бодибилдер попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео подводного вождения танков
01:18
Опубликовано видео подводного вождения танков
Армия
Опубликовано видео очередного скандала в такси
01:45
Опубликовано видео очередного скандала в такси
Происшествия
Найденная школьница из Богородицка попала на видео
01:14
Найденная школьница из Богородицка попала на видео
Происшествия
Уличные стычки с ОМОН в Минске попали на видео
02:03
Уличные стычки с ОМОН в Минске попали на видео
В мире
Столкновения протестующих с силовиками в центре Минска попали на видео
01:58
Столкновения протестующих с силовиками в центре Минска попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение