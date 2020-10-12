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В Москве мужчина угрожал взорвать банк

Свободная прессаиещё 2
2 часа назад
Сотрудники правоохранительных органов задержали 33-летнего приезжего мужчину, который ранее угрожал взорвать отделение одного из банков на Пронской улице.
Как сообщается, злоумышленник подошёл к одной из касс банка и передал сотруднице записку, в которой говорилось, что он взорвёт бомбу, если она не отдаст ему деньги. Женщина выполнить требование отказалась и вызвала управляющего отделением, после чего мужчина бежал с места преступления.
«При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого на Самаркандском бульваре. Им оказался 33-летний приезжий. Установлено, что таким образом мужчина надеялся поправить своё материальное положение. Однако, не имея при себе взрывного устройства, запаниковал и покинул организацию», - сообщает Пресс-служба столичного ГУ МВД.
Криминал,Происшествия,МВД,Москва,
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