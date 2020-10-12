Москвич изнасиловал собственную дочь

"По предварительной информации, мужчина подвергал насилию свою шестилетнюю дочь в июне текущего года. Все происходило в квартире в районе Перово. Уточняется, что подозреваемый в том числе трогал девочку за интимные части тела и занимался самоудовлетворением в ее присутствии", — рассказал источник.