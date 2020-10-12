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В Москве задержан подозреваемый в сексуальном насилии над малолетней дочерью 

Москва24 и ещё 5 12 октября 2020
Москвич изнасиловал собственную дочь
Фото: ТАСС
Столичные полицейские задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, мужчина подвергал насилию свою шестилетнюю дочь в июне текущего года. Все происходило в квартире в районе Перово. Уточняется, что подозреваемый в том числе трогал девочку за интимные части тела и занимался самоудовлетворением в ее присутствии", — рассказал источник.

По данному факту возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летия. С мужчиной проводятся следственные действия.
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Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил предусмотреть возможность применения химической кастрации для преступников, осужденных за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Парламентарий подчеркнул, что педофилия — это не только склонность к совершению насильственных действий, но и болезнь, поэтому ее нужно лечить.
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Криминал , Происшествия , Наркооборот , Громкие уголовные дела , Наркотики , Анатолий Выборный , Госдума , МВД , АГН "Москва" , Москва
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