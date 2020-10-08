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Сообщившего о пропаже жены заподозрили в убийстве после проверки телефона 

Lenta.ru 24 минуты назад
Сообщившего о пропаже жены заподозрили в убийстве
Фото: Lenta.ru
Житель Лас-Вегаса, штат Невада, сообщил об исчезновении жены. Через два часа полицейские нашли тело женщины и занялись поисками убийцы. Изучив данные о перемещении 49-летнего мужа погибшей, они пришли к выводу, что он мог совершить преступление, пишет Las Vegas Review Journal.
Муж убитой Кэндис Брэдфорд рассказал об исчезновении жены вечером 24 сентября. Беседуя с сотрудниками ведомства, Аррон Харрис заявил, что не может связаться с женщиной уже несколько часов.
Вскоре обнаженное тело Кэндис нашли в багажнике ее машины. Специалисты пришли к выводу, что погибшую задушили. Отследив местоположение Харриса во время его звонка, полицейские заметили несостыковку: мужчина говорил, что в поисках жены разъезжал по главной магистрали, однако в момент сообщения о пропаже женщины он был всего в трех милях (примерно 4,8 километра) от места, где нашли ее автомобиль.
Подозрения внушали и другие показания мужчины. «Он не смог назвать никого из друзей покойной и не знал, куда она могла поехать. Он не хотел рассказывать и о близких Кэндис, с которыми я мог бы поговорить. Было ясно, что он что-то скрывает», — отметил один из полицейских. Проверка данных о перемещениях Харриса, зарегистрированных с помощью двух мобильных телефонов, показала, что он в течение десяти минут находился на том самом месте, где обнаружили тело Брэдфорд. Полученные данные подтвердили показания электронного браслета. В настоящий момент подозреваемый находится под арестом без права внесения залога.
Отмечается, что в 2019 году Харриса обвинили в сексуальном насилии над ребенком. Его также уличили в совершении непристойных действий в отношении малолетнего лица, не достигшего 14 лет.
Ранее в октябре сообщалось, что американец ради страховки убил собственных родителей, расчленил их, а голову матери сварил в кастрюле. В ходе расследования выяснилось, что мужчина снял со счетов родителей деньги, чтобы платить за аренду жилья и обучение.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Невада
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