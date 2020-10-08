Заказчика убийства ресторатора объявили в розыск

Заказчика убийства петербургского бизнесмена и ресторатора Михаила Долгополова объявили в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.
"Заказчику совершенного преступления заочно предъявлено обвинение. В настоящее время он находится в международном розыске", — говорится в сообщении. У заказчика в доме, который находится во Всеволожском районе области, проведен обыск, где найдено оружие, боеприпасы, деньги и документы, представляющие интерес для следствия.
Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, в розыск объявили Юрия Бирюченко. "Он известен под кличкой Танкист", — отметил собеседник агентства. В 2002 году ТАСС сообщал, что Бирюченко доставляли в Россию из Праги после задержания по запросу российских правоохранителей.
Долгополов пропал в Санкт-Петербурге в апреле прошлого года. Позже его тело было найдено в лесу в Новгородской области. Как удалось установить следователям СК и сотрудникам уголовного розыска петербургского главка МВД, ресторатора застрелили в арендованном коттедже в Ленобласти, а тело вывезли в лес в соседний регион.
В конце прошлого года в СК сообщали, что удалось найти и задержать исполнителей убийства, которые, как считают следователи, совершили его за 500 тыс. рублей. Для совершения убийства они также специально приобрели иномарку Ford, а также пистолет "ТТ". В настоящее время, как отметили в региональном управлении СК, следователи завершили расследование уголовных дел по статьям об убийстве по найму и приобретении и хранении огнестрельного оружия (ст. 105 и ст. 222 УК РФ). В ближайшее время дела будут направлены в суд.