Заказчика убийства ресторатора объявили в розыск

Заказчика убийства петербургского бизнесмена и ресторатора Михаила Долгополова объявили в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

"Заказчику совершенного преступления заочно предъявлено обвинение. В настоящее время он находится в международном розыске", — говорится в сообщении. У заказчика в доме, который находится во Всеволожском районе области, проведен обыск, где найдено оружие, боеприпасы, деньги и документы, представляющие интерес для следствия.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, в розыск объявили Юрия Бирюченко. "Он известен под кличкой Танкист", — отметил собеседник агентства. В 2002 году ТАСС сообщал, что Бирюченко доставляли в Россию из Праги после задержания по запросу российских правоохранителей.

Долгополов пропал в Санкт-Петербурге в апреле прошлого года. Позже его тело было найдено в лесу в Новгородской области. Как удалось установить следователям СК и сотрудникам уголовного розыска петербургского главка МВД , ресторатора застрелили в арендованном коттедже в Ленобласти, а тело вывезли в лес в соседний регион.