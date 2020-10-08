Россиянин убил мать за беспорядок в квартире 

Житель Богородска Нижегородская область ) нанес сильные побои своей матери, рассердившись на нее из-за бардака в квартире. Женщина впоследствии скончалась, сообщает информационное агентство «Время Н» со ссылкой на объединенную пресс-службу областных судов общей юрисдикции.

Как выяснили следователи, конфликт между матерью и сыном произошел на бытовой почве: мужчине не понравился беспорядок, который устроила его родительница в квартире. За это он жестоко избил ее, от чего женщина умерла. Уголовное дело в отношении россиянина направлено в суд.