Российского священника наказали за сутенерство

Священник из Ленинградской области приговорен к 1 году 11 месяцам колонии за организацию проституции и вовлечение в нее жительниц Белоруссии после того, как областной прокуратуре удалось обжаловать решение суда о непризнании приговора в России . Об этом сообщили в прокуратуре Ленинградской области.

"Осужденный заключен под стражу и направлен в исправительную колонию общего режима для отбытия наказания в виде лишения свободы сроком на 1 год 11 месяцев и 21 день", — говорится в сообщении ведомства.

По данным прокуратуры, судом в России установлена вина осужденного по статье 240 УК РФ ("Вовлечение в занятие проституцией")

В 2017 году ТАСС сообщал, что в Белоруссии осужден священник из Ленинградской области. Он был признан судом виновным в приготовлении к организации и использованию занятия проституцией другим лицом и приговорен к 5,5 года лишения свободы. Белорусские следователи установили, что 39-летний житель Ленинградской области, находясь в Витебске, путем уговоров и обещаний пытался вывезти в Санкт-Петербург для занятия проституцией двух жительниц областного центра. Также было установлено, что мужчина по предварительному сговору с 19-летней гражданкой Таджикистана пытался уговорить заняться проституцией женщин из других регионов Белоруссии.

Во время следствия гражданин РФ сообщил, что является священнослужителем одного из храмов Ленинградской области.

После этого мужчина был отправлен в Россию для отбывания наказания, для чего в РФ должны были признать приговор суда в Витебске. Однако в начале этого года Ленинградский областной суд отменил решение о признании приговора на территории России, оснований содержать мужчину в колонии не осталось. Прокуратура Ленинградской области обжаловала это решение, его отменили, дело направили на новое рассмотрение во Всеволожский городской суд. Инстанция при новом рассмотрении признала приговор белорусского суда.