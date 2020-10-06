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В Дагестане будут судить мужчину, спрятавшего труп жены на кладбище 

РИА Новости и ещё 4 2 часа назад
Россиянин убил жену и спрятал труп на кладбище
Фото: РИА Новости
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Гергебильского района Дагестана, убившего жену из пистолета и спрятавшего ее труп на кладбище, сообщили в пресс-службе СУСК России по региону.
По версии следствия, 17 января этого года обвиняемый, находясь у себя дома в селе Кикуни Гергебильского района, в ходе возникшего семейного скандала выстрелил из огнестрельного оружия в голову своей супруги. Женщина скончалась на месте. Для сокрытия следов преступления тело погибшей он захоронил на территории сельского кладбища, а пистолет выбросил в реку.

"Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)", — говорится в сообщении.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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Криминал , Происшествия , Республика Дагестан
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