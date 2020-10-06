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Директор Конкина заявила о насильственной смерти дочери актёра 

News.ru и ещё 3 10 минут назад
Заявлено о насильственной смерти дочери актёра Конкина
Фото: ТАСС
Директор Владимира Конкина Елена Переслени заявила, что смерть дочери актёра Софии имела насильственный характер. То есть, по сути речь идёт об убийстве и родным погибшей женщины хотелось бы разобраться, кто имеет к этому отношение.
Заявление прозвучало в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале. Елена Переслени сообщила, что знала дочь Конкина ещё с малого возраста и даже называла её своей дочерью. Директор актёра добавила, что не верит в то, что София была в состоянии сильного алкогольного опьянения, когда утонула в бассейне фитнес-центра, а также добавила, что считает причастным к смерти дочери исполнителя роли Шарапова в «Место встречи изменить нельзя» её бойфренда Михаила Серова, с которым София Конкина прожила накануне гибели три месяца.
Подозрения директора Конкина подтвердила и адвокат семьи актёра Юлия Нитченко, заявившая, что не располагает данными экспертизы о наличии в крови погибшей женщины алкоголя или других запрещённых веществ, так как экспертиза изготавливается в течение 30 дней. Сейчас. по словам адвоката, отрабатывается круг друзей и людей, с которым София Конкина общалась в последний день своей жизни, так как не исключено, что её могли отравить.
Что касается размолвки с мужчиной, с которым дочь актёра жила в последние месяцы, ссоры с ним начались уже в конце августа и за несколько часов до гибели молодая женщина жаловалась своей подруге на перепады настроения у своего бойфренда, на подозрения, что тот мог принимать до встречи с ней какие-то препараты. Также Конкина строила планы о расставании с сожителем, однако, к её смерти это вряд ли имеет прямое отношение.
Ранее NEWS.ru сообщал, что появилось видео с Софией Конкиной, снятое в фитнес-клубе накануне гибели. На видеозаписи дочь актёра Владимира Конкина стоит перед зеркалом и танцует под музыку.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Владимир Конкин , Михаил Серов , София Конкина , Елена Переслени , Москва
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