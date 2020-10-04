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Тело пропавшего актёра кукольного театра нашли в Ленобласти

News.ruиещё 1
3 часа назад
На территории Гатчинского района Ленинградской области обнаружили тело пропавшего артиста, работавшего в кукольном театре «Сказка», Сергея Горячева. Об этом 4 октября сообщили представители учреждения.
Тело пропавшего актёра кукольного театра нашли в Ленобласти
Фото: News.ruNews.ru
Два дня назад в СМИ появились сведения, что актёр пропал. В последний раз его видел утром 2 октября. Его знакомые сообщили, что он сел в свою машину и уехал в неизвестном направлении. После пропажи Горячева начали разыскивать местные жители и добровольцы.
С прискорбием сообщаем, что ушёл из жизни артист Сергей Горячев. Более 35 лет Сергей Васильевич посвятил Кукольному театру сказки, — сообщается на сайте «Сказки».
Обстоятельства смерти артиста в настоящее время выясняются.
Как ранее передавал NEWS.ru, на территории Санкт-Петербурга было обнаружено тело водителя автобуса. По имеющейся информации, мужчину зарезали и задушили. Об этом 4 октября журналистам сообщил источник в правоохранительных органах.
Тело обнаружили в квартире одного из домов на улице Турку. На нём нашли повреждения на шее. Кроме того, у водителя были изрезаны руки.
Криминал,Происшествия,Сергей Горячев,МВД,Ленинградская Область,
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