Тело пропавшего актёра кукольного театра нашли в Ленобласти

Два дня назад в СМИ появились сведения, что актёр пропал. В последний раз его видел утром 2 октября. Его знакомые сообщили, что он сел в свою машину и уехал в неизвестном направлении. После пропажи Горячева начали разыскивать местные жители и добровольцы.