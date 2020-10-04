Россиянин убил жену в день свадьбы

Новосибирской области мужчина в день свадьбы убил свою жену, сообщила знакомая новобрачной. Ее слова приводит сообщество "Инцидент Новосибирск " во "ВКонтакте".

Как рассказала женщина, ее знакомая познакомилась со своим будущим супругом, когда тот отбывал наказание в тюрьме. После его освобождения они решили расписаться. В день свадьбы мужчина убил свою избранницу, а тело после преступления выбросил в овраг.

По информации регионального СК трагедия произошла 29 сентября в рабочем поселке Чик. На придомовом участке 33-летний житель Коченевского района в состоянии алкогольного опьянения начал избивать свою 35-летнюю супругу. После конфликт продолжился внутри дома. От полученных травм женщина скончалась на месте.