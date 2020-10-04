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Россиянин убил жену в день свадьбы, заявила знакомая погибшей 

РИА Новости 24 минуты назад
Россиянин убил жену в день свадьбы
Фото: Следственный комитет Российской Федерации
В Новосибирской области мужчина в день свадьбы убил свою жену, сообщила знакомая новобрачной. Ее слова приводит сообщество "Инцидент Новосибирск" во "ВКонтакте".
Как рассказала женщина, ее знакомая познакомилась со своим будущим супругом, когда тот отбывал наказание в тюрьме. После его освобождения они решили расписаться. В день свадьбы мужчина убил свою избранницу, а тело после преступления выбросил в овраг.
По информации регионального СК трагедия произошла 29 сентября в рабочем поселке Чик. На придомовом участке 33-летний житель Коченевского района в состоянии алкогольного опьянения начал избивать свою 35-летнюю супругу. После конфликт продолжился внутри дома. От полученных травм женщина скончалась на месте.
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Криминал , Происшествия , Новосибирск , Новосибирская Область
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