Звездная блогерша была похищена убийцей, но смогла спастись

15-летняя американка из Лексингтона, штат Южная Каролина, смогла сбежать от серийного убийцы и насильника, а затем помогла полиции раскрыть несколько других дел. Много лет спустя она стала блогершей. Сегодня она помогает жертвам насилия пережить их травмы, однако себя жертвой не считает, предпочитая слово «выжившая». Единственное, о чем она жалеет, что так и не встретилась со своим насильником на суде. История Кары Чемберлен — в материале «Ленты.ру».

Фото: фильм «Сплит» фильм «Сплит»

24 июня 2002 года 15-летняя Кара Чемберлен (Kara Chamberlain) и ее подруга, у которой она была в гостях, проснулись и решили провести весь день на озере. Перед уходом они позвонили маме и спросили, не нужно ли что-то сделать по дому, та попросила полить цветы. Подруга Кары пошла в душ, а сама девушка прямо в пижаме отправилась выполнять поручение.

Пока она поливала цветы, к дому подъехал автомобиль. Из него вышел мужчина, позже в интервью для Crime Watch Daily Кара признавалась, что он был хорошо одет и не вызывал никаких подозрений. Он спросил, дома ли ее родители, и сказал, что хочет передать взрослым какие-то журналы и брошюры. Кара в ответ рассказала, что гостит у подруги и что ее родителей сейчас нет дома. Мужчина предложил отдать журналы ей, чтобы она оставила их матери подруги, девушка согласилась.

Когда он подошел, Кара почувствовала себя странно: он встал слишком близко и как будто нарушил ее личное пространство. Затем беседа резко изменила направление: держа журналы в одной руке, другой он достал пистолет и приставил его к шее Кары. Он заставил ее сесть в машину, на заднем сиденье стоял большой контейнер, который он заранее приготовил, чтобы спрятать там жертву. Позже Кара говорила, что в те минуты не могла думать ни о чем, кроме как молиться и надеяться на помощь.

Они проехали десять или пятнадцать минут, затем машина остановилась. Мужчина спокойным голосом сказал Каре, что сейчас свяжет ее и засунет ей в рот кляп, потому что не хочет, чтобы она кричала. После этого они проехали еще немного и снова остановились. Связанная девушка, лежа в контейнере, слышала вокруг чужие голоса. Сперва она подумала, что они заехали на заправку, однако догадка оказалась неверной. Похититель предупредил, что сейчас достанет ее, и повторил, что она не должна кричать. Мужчина вынес контейнер из машины и куда-то потащил, затем Кара услышала звук закрывающейся двери.

Похититель открыл контейнер — девушка оказалась у него дома. Он спокойно сказал Каре, что сейчас развяжет ее, и снова предупредил, что она не должна кричать или пытаться убежать, потому что у него есть пистолет. 15-летняя Кара к тому моменту хорошо поняла, что ей не стоит спорить с вооруженным похитителем. Она вела себя тихо и не пыталась убежать — напротив, девушка попыталась настолько, насколько это возможно, расположить преступника к себе. К примеру, когда мужчина снял веревки и вынул кляп, она начала расспрашивать его о ящерицах и рыбках, которые жили у него дома, и о жизни в целом.

Оказалось, что похититель женат, его супруга на несколько дней уехала в Диснейленд. Вскоре Кара смогла сама в этом убедиться: она заметила в ванной расческу, на которой были длинные рыжие волосы. Не сомневаясь в том, что она спасется, Кара старалась найти как можно больше деталей, которые помогут ей опознать дом похитителя. Она запомнила магниты на его холодильнике, серийный номер контейнера, в котором ее занесли в дом, а также номера телефонов врачей, которые были написаны на лежавших на столе бумагах.

Похититель поддерживал беседу и даже согласился не запирать девушку в контейнере, когда звонил жене. Мужчина охотно поговорил с ней о жизни, а после несколько раз изнасиловал. Затем он предложил вместе посмотреть новости и узнать, ищут ли ее. С момента похищения прошло всего восемь часов, поэтому сюжетов о пропавшей девушке в эфире не было. Похитителю это показалось забавным, он посмеялся над Карой и сказал: «Никто даже не ищет тебя, потому что ты никому не нужна». Он добавил, что может даже отпустить ее, и заверил девушку в том, что идти в полицию бессмысленно — тогда она навсегда останется «той, которую изнасиловали». Она придерживалась выбранной ранее стратегии поведения и соглашалась, однако уже тогда понимала, что ее не ищут только потому, что восемь часов — это слишком маленький срок.

Вечером он заставил Кару употребить марихуану и валиум, чтобы она спала неестественно крепко, а затем надел на нее наручники и уложил рядом с собой на кровать. Однако расчеты преступника не оправдались: Кара проснулась раньше. Девушка понимала, что ей нужно действовать быстро, чтобы не упустить свой шанс на спасение — возможно, он будет единственным. Помогая себе зубами, она смогла освободить одну руку из наручников. Кара выбралась из кровати, быстро оделась и вышла в другую комнату. Дверь, ведущая на свободу, оставалась последним препятствием. Девушка понимала, что открыть ее бесшумно не получится. Тогда похититель проснется, увидит ее из окна спальни и застрелит. Осознавая все риски, Кара решила действовать как можно быстрее.

Она открыла дверь и побежала изо всех сил. К счастью, мимо дома проезжал мотоциклист. Кара, с висящими на руке наручниками и в пижаме, попросила его о помощи, мужчина отвез ее в полицию. В доме похитителя она провела 18 часов. Позже Кара признавалась, что самым ярким воспоминанием после спасения стал голос ее матери, который она услышала из трубки, когда полицейские позвонили и сказали, что ее дочь нашлась: «Кара? Кара у вас?»

Благодаря тому, что девушка внимательно запоминала детали, она довольно быстро смогла найти дом похитителя. Когда они вместе с полицией приехали на ту улицу, где ее подобрал мотоциклист, Кара описала его внешность, а также вспомнила, что там также жила женщина с длинными волосами — соседи сразу поняли, о какой семье шла речь.

Оказалось, что мужчину зовут Ричард Эвонитц (Richard Evonitz). К моменту, когда приехала полиция, его уже не было дома. Эвонитц улетел во Флориду, а затем, когда полиция нашла его и окружила дом, совершил самоубийство. Кара призналась, что смерть похитителя расстроила ее, так как она хотела возмездия: «Я хотела, чтобы он посмотрел на меня в суде и понял, что выбрать меня было самой большой ошибкой».

Полиция выяснила, что Эвонитц оказался серийным убийцей. Его первой жертвой стала 16-летняя София Сильва (Sofia Silva). 6 сентября 1996 года ее похитили с порога родительского дома, спустя пять недель тело нашли в пруду. Через несколько месяцев Эвонитц похитил и убил сестер Кристин и Кати Лиск (Kristin и Kati Lisk). Старшей девочке было 15 лет, а младшей — 12. Они пропали из дома 1 мая 1997 года, а их тела нашли через пять дней.

Во время расследования Кара подружилась с местным шерифом. С 2003 года до окончания колледжа она подрабатывала в правоохранительных органах . Девушка хотела стать учительницей, но после выпускного она решила поступить в полицейскую академию.

Она неоднократно рассказывала, как на одном из занятий преподавательница решила разобрать историю Эбонитца, не зная, что ее студентка — та самая Кара. Когда в академии узнали, что она выжила после похищения и помогла поймать серийного убийцу, ей дали награду за храбрость. «Они все окружили меня поддержкой и любовью, все очень гордились мной», — рассказывала Чемберлен о том, как преподаватели и однокурсники отреагировали на ее историю.

Сперва она хотела работать сотрудником, который отвечает за безопасность школы, однако затем занялась расследованием сексуальных преступлений и насилия над детьми, а также вернулась в службу по оказанию помощи пострадавшим. Несколько лет назад Кара ушла из полиции, чтобы заниматься воспитанием двух сыновей. Ее старший сын (сейчас ему шесть лет) знает, что однажды его маму похитили. Кара заверяет, что не подвергает своих детей гиперопеке: просто она лучше других родителей понимает, что плохое может случиться.

Она также завела блог, в котором дает советы, как справиться со стрессом и травмой, как поддержать пережившего страшное событие человека, а также рассказывает, как можно сбежать от похитителя. Некоторые ее видео в TikTok набирают миллионы просмотров, а в комментариях многие признаются, что истории Кары очень вдохновляют их и помогают жить дальше.

Среди почти 200 тысяч подписчиков Чемберлен много жертв насилия и других травмирующих событий, часто они обращаются к ней за советом и помощью. К примеру, однажды ей написала девушка, которая стала жертвой секс-торговли — Чемберлен помогла ей справиться с этой ситуацией и продолжить жить. Кроме того, ее часто просят рассказать, как правильно вести себя с людьми, которые пережили похожий опыт.

Чемберлен отказывается считать себя жертвой, она предпочитает слово «выжившая». «Когда ты говоришь, что ты жертва, это значит, что кто-то что-то у тебя забрал. У меня ничего не забрали. Я отказываюсь давать тому мужчине такую силу», — неоднократно говорила она. В своих видео она помогает другим людям, пережившим травмирующие события, формировать «мышление выжившего», а не жертвы.

Она часто говорит, что травму невозможно полностью пережить: она навсегда остается частью того, кто с ней столкнулся. Однако это событие не определяет ничего в жизни человека — каждый сам несет ответственность за свое будущее. Чемберлен советует принять прошлое и двигаться дальше: «Даже если ты падаешь, ты все равно движешься в правильном направлении».