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В минском изоляторе мужчина получил смертельные травмы 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
В минском изоляторе мужчина получил смертельные травмы
Фото: РИА Новости
Следственный комитет (СК) Белоруссии разбирается в обстоятельствах смертельного травмирования мужчины, которого доставили в больницу из изолятора временного содержания ГУВД Мингорисполкома на улице Окрестина. Об этом сообщает «Интерфакс».
Для установления точной причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая медицинская документация, допрашиваются очевидцы, сообщили в СК.
Оппозиция в Минске сменила тактику
В комитете указали, что 41-летний минчанин поступил в больницу с телесными повреждениями 29 сентября. Через несколько дней, 3 октября, он умер. Мужчина был задержан за мелкое хулиганство и содержался в ИВС ГУВД Мингорисполкома. Как установило следствие, он упал со второго яруса кровати и так получил телесные повреждения. В СК утверждают, что задержание мужчины не было связано с участием в оппозиционных массовых мероприятиях.
В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов.
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Криминал , В мире , СКР , МВД
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