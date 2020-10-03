В минском изоляторе мужчина получил смертельные травмы 

Следственный комитет (СК) Белоруссии разбирается в обстоятельствах смертельного травмирования мужчины, которого доставили в больницу из изолятора временного содержания ГУВД Мингорисполкома на улице Окрестина. Об этом сообщает «Интерфакс».

Для установления точной причины смерти была назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята необходимая медицинская документация, допрашиваются очевидцы, сообщили в СК.

В комитете указали, что 41-летний минчанин поступил в больницу с телесными повреждениями 29 сентября. Через несколько дней, 3 октября, он умер. Мужчина был задержан за мелкое хулиганство и содержался в ИВС ГУВД Мингорисполкома. Как установило следствие, он упал со второго яруса кровати и так получил телесные повреждения. В СК утверждают, что задержание мужчины не было связано с участием в оппозиционных массовых мероприятиях.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов.