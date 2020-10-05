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Младенца, найденного в помойке в Хабаровске, убила его 17-летняя мать 

ИД «Собеседник» и ещё 13 1 час назад
Россиянка убила дочь и выбросила на помойку
Фото: ТАСС
Источники в правоохранительных органах Хабаровска рассказали, что 17-летняя девушка убила своего новорожденного ребенка у себя дома из-за того, что не могла позволить себе содержать его. Об этом пишет городское издание Dvhab.

«Мать ребенка задержана, на данный момент ей всего 17 лет. Там весьма тяжелая семейная история. На теле новорожденной девочки специалист нашел следы насильственной смерти. Предполагается, что ребенок родился жизнеспособным, мать сознательно с ним расправилась, потому что не имела возможности содержать девочку и находилась в совершенно неподходящей для материнства ситуации», — пояснил собеседник издания.

Теперь девушке грозит до 5 лет лишения свободы по статье 106 УК РФ об убийстве матерью новорожденного ребенка. Подробности о психическом состоянии девушки не приводятся.
Тело младенца было найдено в одном из жилых районов Хабаровска днем ранее. Мертвый ребенок находился в одном из контейнеров для мусора возле высотного здания. У девочки были остатки пуповины, но было установлено, что на момент рождения она была жива.
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Криминал , Происшествия , Громкие уголовные дела , Хабаровск
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