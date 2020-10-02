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В Сыктывкаре один сотрудник полиции убит в ходе нападения неадекватного жителя 

ТАСС и ещё 3 42 минуты назад
Неадекватный россиянин убил полицейского
Фото: РИА Новости
Один сотрудник полиции убит, второй тяжело ранен в результате нападения на них местного жителя в квартире в Сыктывкаре, говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону.

"Проводится проверка по факту нападения на сотрудников полиции УМВД России по городу Сыктывкару. По предварительной информации, в ходе разбирательства мужчина 1975 года рождения, находившийся в квартире, совершил нападение на сотрудников патрульно-постовой службы УМВД России по городу Сыктывкару, нанеся ножевые ранения, после чего покончил жизнь самоубийством. В результате нападения от ножевых ранений один сотрудник полиции скончался, второй сотрудник тяжело ранен", — говорится в сообщении.

По данным МВД по региону, примерно в 3 часа утра 2 октября в службу "112" поступило сообщение от жительницы одной из квартир многоквартирного дома на Коммунистической улице в Сыктывкаре о том, что у ее мужа психическое расстройство и он находится в неадекватном состоянии. Напавший на полицейских ранее не судим, на учетах в органах внутренних дел не состоял. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.
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Криминал , Происшествия , МВД , Сыктывкар
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