Ревнивый россиянин вывез жену на кладбище и заставил рыть себе могилу 

Житель Саратовской области из ревности вывез на кладбище изменившую ему жену и заставил рыть себе могилу, после чего ранил ее. Об этом сообщает издание «Вольск.ру» со ссылкой на постановление Вольского районного суда.

4 апреля тракторист по имени Александр узнал от знакомых, что его жена Елена в состоянии алкогольного опьянения посетила центральный рынок, после чего изменила ему с другим мужчиной. Вернувшись домой, он увидел, что супруга пьет пиво, выпил водки и начал расспрашивать ее — женщина отвечала, что не помнит о случившемся. Постепенно между ними нарастал конфликт, и около 21 часа Александр предложил жене прокатиться.

Примерно через час супруги оказались на кладбище. Там Александр дал Елене саперную лопату, заставил копать могилу и продолжил выяснять, была ли измена или нет, но женщина не признавалась. Тогда он начал угрожать ей отверткой и женщина извинилась. Александр расценил это как признание в измене и ударил ее отверткой в бок, затем отвез ее в районную больницу, а дома признался дочери в нападении.

Елена получила проникающее ранение с повреждением желудка и печени. На Александра завели уголовное дело по пункту 3 части 2 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия»), он признал вину и раскаялся. Мужчину приговорили к двум годам условно, ему также предстоит выплатить в Фонд обязательного медицинского страхования 8410 рублей за лечение жены в стационаре. На суде женщина говорила, что они с мужем приехали на кладбище, чтобы накопать землю для цветов, но она случайно упала на отвертку.

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