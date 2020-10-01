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Ревнивый россиянин вывез жену на кладбище и заставил рыть себе могилу 

Lenta.ru 41 минуту назад
Ревнивый россиянин вывез жену на кладбище и заставил рыть себе могилу
Фото: Lenta.ru
Житель Саратовской области из ревности вывез на кладбище изменившую ему жену и заставил рыть себе могилу, после чего ранил ее. Об этом сообщает издание «Вольск.ру» со ссылкой на постановление Вольского районного суда.
4 апреля тракторист по имени Александр узнал от знакомых, что его жена Елена в состоянии алкогольного опьянения посетила центральный рынок, после чего изменила ему с другим мужчиной. Вернувшись домой, он увидел, что супруга пьет пиво, выпил водки и начал расспрашивать ее — женщина отвечала, что не помнит о случившемся. Постепенно между ними нарастал конфликт, и около 21 часа Александр предложил жене прокатиться.
Примерно через час супруги оказались на кладбище. Там Александр дал Елене саперную лопату, заставил копать могилу и продолжил выяснять, была ли измена или нет, но женщина не признавалась. Тогда он начал угрожать ей отверткой и женщина извинилась. Александр расценил это как признание в измене и ударил ее отверткой в бок, затем отвез ее в районную больницу, а дома признался дочери в нападении.
Елена получила проникающее ранение с повреждением желудка и печени. На Александра завели уголовное дело по пункту 3 части 2 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия»), он признал вину и раскаялся. Мужчину приговорили к двум годам условно, ему также предстоит выплатить в Фонд обязательного медицинского страхования 8410 рублей за лечение жены в стационаре. На суде женщина говорила, что они с мужем приехали на кладбище, чтобы накопать землю для цветов, но она случайно упала на отвертку.
30 сентября сообщалось, что житель Москвы заступился за знакомую на улице и был облит серной кислотой. Известно, что нападавший на протяжении нескольких месяцев угрожал девушке убийством. Мужчина начал с ним потасовку, чтобы выбить банку с кислотой, во время которой она выплеснулась и попала ему на лицо и голову. Пострадавший получил ожог первой степени, его госпитализировали.
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Криминал , Саратовская Область
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