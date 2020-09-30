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Сотрудника Московской консерватории арестовали за убийство пианиста 

Lenta.ru и ещё 2 38 минут назад
В Московской консерватории криминальный скандал
Фото: РИА Новости
Басманный суд столицы арестовал сотрудника Московской консерватории Илью Чалых, подозреваемого в убийстве пианиста Никиты Куклина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Мера пресечения избрана на два месяца до 29 ноября.
По версии следствия, в ночь на 31 августа 2019 года организатор концертов Национального филармонического оркестра (НФО) Никита Куклин пришел в гости к Чалых. Они выпивали вместе с еще одним приятелем, тоже из музыкальной сферы. Во время застолья в квартире находилась четырехлетняя дочь Чалых, которую, услышав шум и ругань, забрал его отец, живущий по соседству. Следователи считают, что Куклина избили до смерти его собутыльники.
Чалых утверждал, что он с другом пытались успокоить пьяного пианиста, он кидался вещами. По его версии, причиной смерти Куклина стала передозировка алкоголя. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали у погибшего гематомы на лице и руках.
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Криминал , Происшествия
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