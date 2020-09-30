В Московской консерватории криминальный скандал

Басманный суд столицы арестовал сотрудника Московской консерватории Илью Чалых, подозреваемого в убийстве пианиста Никиты Куклина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения избрана на два месяца до 29 ноября.

По версии следствия, в ночь на 31 августа 2019 года организатор концертов Национального филармонического оркестра (НФО) Никита Куклин пришел в гости к Чалых. Они выпивали вместе с еще одним приятелем, тоже из музыкальной сферы. Во время застолья в квартире находилась четырехлетняя дочь Чалых, которую, услышав шум и ругань, забрал его отец, живущий по соседству. Следователи считают, что Куклина избили до смерти его собутыльники.

Чалых утверждал, что он с другом пытались успокоить пьяного пианиста, он кидался вещами. По его версии, причиной смерти Куклина стала передозировка алкоголя. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали у погибшего гематомы на лице и руках.