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Арестован помогший сбежать заключенным россиянин 

Lenta.ru и ещё 18 1 час назад
Арестован помогший сбежать заключенным россиянин
Фото: Telegram-канал Life Shot
В Махачкале арестовали мужчину, который помог сбежать заключенным из дагестанской колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.
Отмечается, что россиянин — родственник одного из сбежавших. Его обвиняют в пособничестве в совершении побега из места лишения свободы.
В настоящее время шестерых зэков доставили в СИЗО №1 Махачкалы. Им грозит до пяти лет заключения за побег, сообщает Telegram-канал Life Shot.
30 сентября сообщалось, что все шесть сбежавших осужденных задержаны. Сотрудники уголовного розыска нашли беглецов в Калмыкии. Они успели преодолеть расстояние более чем в 300 километров.
23 сентября стало известно, что из колонии в поселке Шамхал Республики Дагестан, вырыв подкоп, сбежали осужденные. Охрана обнаружила подземный тоннель во время обхода. Сразу после этого заключенных пересчитали и обнаружили пропажу шести человек. По горячим следам направили группы преследования.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , ФСИН , Махачкала
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