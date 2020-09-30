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Коммунист предложил завести дело на изнасилованную тюменскую порноактрису 

Vse42.ru и ещё 8 29 минут назад
Сергей Малинкович, исполнительный секретарь Коммунистической партии, предложил полиции завести уголовное дело на изнасилованную Лолу Тейлор, порноактрису из Тюмени.
Малинкович заявил, что во времена советской власти "таких Лолочек высылали за 101-й километр". Коммунист добавил, что распространение порнографических материалов тогда было наказуемым со стороны закона. Пишет об этом издание URA.RU.
Также политик сказал, что государство может испытать унижение и позор в том случае, если полиция примет данное заявление от Лолы Тейлор. По его словам, уголовным санкциям должна быть подвергнута сама девушка, так как нужно наказать ее за участие в съемках фильмов для взрослых. Малинкович назвал и срок, на который было бы справедливо звезду — до 5 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что порноактриса Лола Тейлор (настоящее имя — Любовь Бушуева) и ее подруга отдыхали на яхте в Геленджике, где подверглись насильственным действиям со стороны нескольких мужчин. Девушки уже зафиксировали побои и подали заявление в правоохранительные органы.
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Комментарии 9
Криминал , Видео , Происшествия , Любовь Бушуева , Сергей Малинкович , КПРФ , МВД , РИА Ura.ru
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