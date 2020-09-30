Малинкович заявил, что во времена советской власти "таких Лолочек высылали за 101-й километр". Коммунист добавил, что распространение порнографических материалов тогда было наказуемым со стороны закона. Пишет об этом издание URA.RU.

Также политик сказал, что государство может испытать унижение и позор в том случае, если полиция примет данное заявление от Лолы Тейлор. По его словам, уголовным санкциям должна быть подвергнута сама девушка, так как нужно наказать ее за участие в съемках фильмов для взрослых. Малинкович назвал и срок, на который было бы справедливо звезду — до 5 лет лишения свободы.