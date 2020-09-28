Мигрант изнасиловал российскую школьницу в лифте

Полиция Всеволожского района задержала подозреваемого в надругательстве над школьницей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В воскресенье, 27 сентября, в полицию обратилась жительница Бугров. Она заявила, что в поселке в лифте одного из домов неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 15-летней сестры, после чего скрылся.

Позже полиция задержала подозреваемого, им оказался 23-летний гражданин Узбекистана. Молодой человек нигде не работает, на миграционном учете не состоит.