Россиянин открыл стрельбу по людям из окна дома

В Подмосковном Красногорске
сотрудники полиции задержали мужичину, которые открыл стрельбу из окна многоэтажного дома. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД
.
В полицию поступило сообщение, что из окна одного из домов в Красногорске мужчина стреляет из похожего на автоматическое оружие предмета.
«Полицейские задержали 36-летнего местного жителя, который имел признаки алкогольного опьянения», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время злоумышленник находится в отделе полиции.
Как сообщало ИА REGNUM, в Перми ранним утром 4 декабря 2019 года житель микрорайона Гайва Орджоникидзевского района Перми вооружился ранее похищенным охотничьим ружьем и открыл стрельбу по прохожим. Одна женщина была убита. Двое мужчин получили ранения.