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В Подмосковье задержали мужчину, устроившего стрельбу из окна дома

ИА Regnumиещё 6
1 час назад
В Подмосковном Красногорске сотрудники полиции задержали мужичину, которые открыл стрельбу из окна многоэтажного дома. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Россиянин открыл стрельбу по людям из окна дома
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В полицию поступило сообщение, что из окна одного из домов в Красногорске мужчина стреляет из похожего на автоматическое оружие предмета.
«Полицейские задержали 36-летнего местного жителя, который имел признаки алкогольного опьянения», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время злоумышленник находится в отделе полиции.
Как сообщало ИА REGNUM, в Перми ранним утром 4 декабря 2019 года житель микрорайона Гайва Орджоникидзевского района Перми вооружился ранее похищенным охотничьим ружьем и открыл стрельбу по прохожим. Одна женщина была убита. Двое мужчин получили ранения.
Криминал,Происшествия,МВД,Московская Область,Красногорск,
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