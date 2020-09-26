Россиянин открыл стрельбу по людям из окна дома

В Подмосковном Красногорске сотрудники полиции задержали мужичину, которые открыл стрельбу из окна многоэтажного дома. Об этом 26 сентября сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД

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В полицию поступило сообщение, что из окна одного из домов в Красногорске мужчина стреляет из похожего на автоматическое оружие предмета.

«Полицейские задержали 36-летнего местного жителя, который имел признаки алкогольного опьянения», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время злоумышленник находится в отделе полиции.