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В Подмосковье пьяный мужчина открыл стрельбу 

RT на русском и ещё 6 1 час назад
В Подмосковье пьяный мужчина открыл стрельбу
Фото: RT на русском
В Московской области сотрудники полиции задержали пьяного мужчину, который открыл стрельбу из окна многоэтажного дома в Красногорске.
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.
В полицию поступило сообщение о том, что из окна одного из многоэтажных домов в Красногорске неизвестный стреляет из похожего на автоматическое оружие предмета.
«В результате отработки поступившей информации полицейские установили и задержали 36-летнего местного жителя, который имел признаки алкогольного опьянения», — заявили в МВД.
Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств. По предварительным данным, он производил выстрелы из охолощенного автоматического оружия.
В мае в Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину.
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Криминал , Происшествия , МВД , РИА Новости , Красногорск , Московская область
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