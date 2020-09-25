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В США чернокожего казнили впервые за 17 лет 

Lenta.ru и ещё 2 53 минуты назад
В США чернокожего казнили впервые за 17 лет
Фото: WTHI
Правительство США казнило первого чернокожего после отмены 17-летнего моратория на смертную казнь на федеральном уровне. Об этом сообщает телеканал WTHI.
Кристофер Виалва (Christopher Vialva) был приговорен к высшей мере наказания за убийство молодой супружеской пары христианских активистов в 1999 году в штате Техас. Казнь с помощью смертельной инъекции была совершена в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана.
14 июля в США прошла первая за 17 лет федеральная казнь. Высшую меру наказания применили к 47-летнему Даниэлю Льюису Ли (Daniel Lewis Lee), который содержался в федеральной тюрьме штата Индиана. В 1999-м он был признан виновным в убийстве семьи из трех человек. Спустя два дня, 16 июля, стало известно о второй казни. Большинство судей проголосовали за то, чтобы снова провести казнь в отношении другого преступника — Уэсли Ира Пурки (Wesley Ira Purkey), который жестоко изнасиловал и убил 16-летнюю.
В 1976 году Верховный суд США восстановил применение смертной казни. С того времени в американских тюрьмах было казнено более 1,5 тысячи заключенных, однако из них только трое — федеральные преступники, остальные случаи относились к решению местных властей. В июле американский Верховный суд постановил, что первые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах США могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции.
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Криминал , Происшествия , США
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