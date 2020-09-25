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Пропавшую в Нижегородской области девятилетнюю девочку нашли мертвой 

Lenta.ru 42 минуты назад
Пропавшую девятилетнюю девочку нашли мертвой
Фото: РИА Новости
В Нижегородской области нашли мертвой девятилетнюю девочку, которая пропала вечером 24 сентября. По предварительным данным, ребенка убили, сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что девочку видели в последний раз, когда она выходила из школьного автобуса в поселке Неклюдово Борского района области, но дома так и не появилась. К ее поискам подключили местных волонтеров.
Как уточняет издание, школьницу видели с неизвестным мужчиной — они попали под камеры видеонаблюдения. Сейчас на месте обнаружения тела работает следственно-оперативная группа, в составе которой работают сотрудники МВД и Следственного комитета, сообщает РИА Новости.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).
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Криминал , Происшествия , СКР , МВД , РИА Новости , Нижегородская Область
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