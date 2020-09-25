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Во Вьетнаме продавали использованные презервативы 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 18 минут назад
Использованные презервативы продавали во Вьетнаме
Фото: globallookpress.com
Во Вьетнаме арестовали местных граждан, продававших уже использованные ранее презервативы в больших объемах. Полиция нашла у них 345 тыс. средств контрацепции.
Сумки с презервативами весили более 360 килограммов. Владелец склада, с которого продавались изделия, сообщил, что контрацептивы поступали ему каждый месяц «от неизвестного лица», пишет Reuters.
Задержанная полицейскими женщина сообщила, что полученные презервативы сначала кипятили в воде, затем сушили и изменяли их форму на деревянном фаллосе. После этого изделия упаковывали и продавали.
Женщина пояснила, что за каждый проданный килограмм получала 0,17 доллара.
В марте в Британии презервативы попали в список дефицитных товаров из-за начинавшейся пандемии коронавируса.
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Криминал , Происшествия , Reuters , Вьетнам
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