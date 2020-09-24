Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Спецназ Росгвардии по ошибке взломал дверь в квартиру матери российской актрисы 

Lenta.ru 1 час назад
Спецназ взломал дверь в квартиру матери актрисы РФ
Фото: РИА Новости
В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) сотрудники регионального управления Следственного комитета России (СКР) при поддержке спецназа Росгвардии по ошибке взломали дверь в квартиру матери российской актрисы Марины Митрофановой. Об этом сообщает ТАСС.
Как пояснили в региональном управлении СКР, следователи при силовой поддержке росгвардейцев проводили обыски в жилом доме в рамках расследования одного из преступлений. В какой-то момент силовики ошиблись квартирой — и вступили в диалог с матерью Марины Митрофановой через дверь. Женщина отказалась открывать незнакомцам — и тогда ее дверь взломали.
Как отметили в СКР, после того, как силовики поняли, что ошиблись, «обыск в квартире не проводился», а следственная группа проследовала по правильному адресу. По факту инцидента будет проведена служебная проверка, в ходе которой будут установлены виновные в ошибочном взломе двери.
Марина Митрофанова — российская актриса театра и кино. Она известна по ролям в лентах «Красивая жизнь», «На дальней заставе» и «Скоро будет счастье».
Видео дня. В Сети снова заговорили о романе Пересильд и Абрамовича
Последние новости
Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира Сбербанк официально представил новый логотип Сбербанк официально представил новый логотип Опубликованы переговоры летчиков во время случайной атаки Су-35 на Су-30 Опубликованы переговоры летчиков во время случайной атаки Су-35 на Су-30
Комментарии
Криминал , Происшествия , Марина Митрофанова , Росгвардия , СКР , Сургут , Ханты-Мансийский автономный округ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в столичном метро: есть погибшие
ЧП в столичном метро: есть погибшие
В Москве начался апокалипсис
В Москве начался апокалипсис
«Она уже еле ходит, жалко»
«Она уже еле ходит, жалко»
Гордон о Корчевникове: «Мерзкий негодяй!»
Гордон о Корчевникове: «Мерзкий негодяй!»
Видео
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
01:42
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
Происшествия
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
00:23
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
Общество
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
01:08
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
Происшествия
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
00:14
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
Происшествия
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
01:41
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
Происшествия
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
00:16
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
В мире Происшествия
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
01:24
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
Армия
Убийца Джона Леннона раскаялся и попал на видео
00:27
Убийца Джона Леннона раскаялся и попал на видео
Происшествия
Старейшее дерево Петербурга попало на видео
00:57
Старейшее дерево Петербурга попало на видео
Общество
Появилось видео с места крушения истребителя Су-30
00:56
Появилось видео с места крушения истребителя Су-30
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение