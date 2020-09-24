Спецназ взломал дверь в квартиру матери актрисы РФ

Как пояснили в региональном управлении СКР, следователи при силовой поддержке росгвардейцев проводили обыски в жилом доме в рамках расследования одного из преступлений. В какой-то момент силовики ошиблись квартирой — и вступили в диалог с матерью Марины Митрофановой через дверь. Женщина отказалась открывать незнакомцам — и тогда ее дверь взломали.

Как отметили в СКР, после того, как силовики поняли, что ошиблись, «обыск в квартире не проводился», а следственная группа проследовала по правильному адресу. По факту инцидента будет проведена служебная проверка, в ходе которой будут установлены виновные в ошибочном взломе двери.

Марина Митрофанова — российская актриса театра и кино. Она известна по ролям в лентах «Красивая жизнь», «На дальней заставе» и «Скоро будет счастье».