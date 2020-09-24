Уборщица отравила начальницу чистящим средством

Великобритании женщина отомстила своей начальнице, добавив ей в кофе едкое чистящее средство. Об этом сообщает Daily Star.

Женщины работали на лондонской железной дороге, и между ними давно сложились неприязненные отношения. После очередной ссоры 32-летняя уборщица румынского происхождения Аврора Якоми решила отомстить начальнице Ангелине Райчиновой. Она воспользовалась тем, что босс оставила в помещении для уборщиков свою фляжку с кофе, и налила туда чистящее средство для удаления жвачки с пола.

Вернувшись, Ангелина сделала глоток и, почувствовав жжение, выплюнула напиток. Аврору удалось разоблачить благодаря записям с камер видеонаблюдения, свидетельствовавшим, что уборщица была единственной, кто входил в помещение, пока фляжка начальницы была без присмотра. На суде она заявила, что хотела разыграть босса. Суд отправил ее в тюрьму на десять месяцев.

В июле жительница новозеландского города Нельсон уличила в измене начальника, с которым у нее был роман, и жестоко отомстила ему. Сначала она разбила арматурой его автомобиль Ford Ranger, а затем разбила окно в спальне и громко кричала у дома.