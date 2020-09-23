Начальник лагеря пойдет под суд из-за вожатого-педофила

Начальника детского лагеря в Крыму подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетней. Об этом сообщил в пресс-службе СКР по Крыму и Севастополю.

"Начальник детского лагеря приняла на работу 47-летнего жителя города Люберцы Московской области без необходимого пакета документов, подтверждающего его право на выполнение трудовых обязанностей вожатого, тем самым подвергнув реальной опасности жизни и здоровье воспитанников. В результате, мужчина в августе текущего года во время тихого часа совершил в отношении одной из отдыхающих в лагере девочек действия сексуального характера", — отметили в пресс-службе.

В ходе допроса мужчина признался в совершении преступления. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Также установлено, что он ранее был судим за совершение имущественного преступления.

Сотрудники Следкома прокуратуры установили, что начальник детского лагеря предоставила услуги по отдыху и оздоровлению, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья девочки, что повлекло существенное нарушение ее прав и совершение в отношении нее преступления.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в августе в Евпатории задержали мужчину, который совершил действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Выяснилось, что он не был официально трудоустроен. После совершения преступления 47-летний вожатый пытался сбежать, но его задержали на местном автовокзале.