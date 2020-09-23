Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Россиянка расчленила супруга и спрятала части тела в городских парках 

Lenta.ru и ещё 3 42 минуты назад
Россиянка расчленила мужа и спрятала части тела в парках
Фото: РИА Новости
В городе Волжский Волгоградской области следователи возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которую подозревают в убийстве супруга. Об этом в среду, 23 сентября, «Ленте.ру» сообщила Наталья Рудник, официальный представитель регионального управления Следственного Комитета.
По версии следствия, 33-летняя россиянка в ходе ссоры зарезала 39-летнего супруга, а на следующий день расчленила его тело, упаковала в пакеты и спрятала в разных городских парках.
Как уточнил источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах, спор между супругами разгорелся из-за того, что женщина задержалась на работе. В квартире в этот момент находились двое детей пары — трех и пяти лет.
Ранее сообщалось, что российский актер задержан по подозрению в убийстве и расчленении трансгендера. По версии следователей, актер состоял в закрытом сообществе нетрадиционных связей. 13 января 2020 года он пригласил трансгендера в апарт-отель для оказания интимных услуг, однако затем решил, что тот хочет его усыпить и обокрасть, поэтому убил своего гостя и расчленил труп.
Последние новости
Появилась версия о крушении Су-30 в Тверской области из-за случайной атаки Су-35 Появилась версия о крушении Су-30 в Тверской области из-за случайной атаки Су-35 Песков оценил публикацию разговора Путина и Макрона о Навальном Песков оценил публикацию разговора Путина и Макрона о Навальном Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии Лукашенко тайно вступил в должность президента Белоруссии
Комментарии
Криминал , Происшествия , СКР , МВД , Lenta.ru , Волгоградская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
Михалков сделал скандальное заявление о минских протестах
Сестра Борисова опровергла слухи об его смерти
Сестра Борисова опровергла слухи об его смерти
Актриса голой прогулялась по Москве и попала в психушку
Актриса голой прогулялась по Москве и попала в психушку
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Выступление Тихановской привело к скандалу в ООН
Видео
Массовая драка курьеров Delivery Club в Петербурге попала на видео
00:27
Массовая драка курьеров Delivery Club в Петербурге попала на видео
Стюардесса помогла коллеге встать на руки посреди салона и попала на видео
00:11
Стюардесса помогла коллеге встать на руки посреди салона и попала на видео
Опубликован фрагмент видео инаугурации Лукашенко
00:55
Опубликован фрагмент видео инаугурации Лукашенко
В мире Политика
Отец Тесака заявил, что не верит в самоубийство сына
01:03
Отец Тесака заявил, что не верит в самоубийство сына
Происшествия
Зеки сбежали из колонии строгого режима, вырыв подкоп
00:32
Зеки сбежали из колонии строгого режима, вырыв подкоп
Происшествия
Уничтожение бронетехники «противника» морпехами попало на видео
00:56
Уничтожение бронетехники «противника» морпехами попало на видео
Армия Войска
В Японии сделали гигантского боевого робота из аниме
01:56
В Японии сделали гигантского боевого робота из аниме
Наука и техника Технологии
Ради селфи украинец залез в вольер со львами
00:34
Ради селфи украинец залез в вольер со львами
Происшествия В мире
Лукашенко проводит тайную инаугурацию
00:23
Лукашенко проводит тайную инаугурацию
В мире
Опубликовано видео пуска ракет из БРК «Бастион»
00:42
Опубликовано видео пуска ракет из БРК «Бастион»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение