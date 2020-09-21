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Тверской суд Москвы вынес приговор двум фигурантам уголовного дела о незаконных абортах. Наталья Столбовская и Джамалутдин Айдемиров проводили медицинские операции без соответствующей квалификации, сообщает РИА «Новости».

Лжегинекологи организовали подпольный гинекологический кабинет, в котором оказывали услуги по прерыванию беременности. Одной из потерпевших по делу признана несовершеннолетняя девушка.

Столбовская, не имеющая образования, представлялась врачом-гинекологом, осматривала клиенток и назначала препараты для прерывания беременности. Айдемиров работал администратором и привлекал новых посетителей.

В итоге суд приговорил Столбовскую к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима . Айдемиров получил 3 года и 6 месяцев в колонии общего режима. Оба осужденных заключены под стражу в зале суда.

Ранее Общественная служба новостей сообщала, что в Петербурге нашли части детского скелета на чердаке. Находку совершили рабочие, выполняющие ремонт кровли в одном из домов на Обводном канале.

Сообщение В Москве лжегинеколог получила 4,5 года колонии за подпольные аборты появились сначала на Общественная служба новостей.