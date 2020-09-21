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Адвокат: независимая экспертиза показала, что Марцинкевич не сам нанес себе травмы 

Lenta.ru и ещё 12 1 час назад
Независимая экспертиза показала, что повреждения на теле покончившего с собой националиста Максима Марцинкевича были нанесены не им самим, утверждает адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик.

"Поскольку тело Марцинкевича ни нам, ни его отцу пока не показали и с результатами экспертизы, проведенной следствием, нас не ознакомили, мы обратились к независимому специалисту. Она проводила экспертизу на основе фотографий тела Максима. Ее исследование показало, что раны на шее и гематомы на руках Марцинкевич вряд ли мог нанести себе сам. Вероятно, это сделал кто-то еще", — сказал ТАСС Михальчик.

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Криминал , Видео , Происшествия , Алексей Михальчик , Максим Марцинкевич , ИТАР-ТАСС
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