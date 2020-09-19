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В Китае учитель математики до смерти избил ученицу за неверный ответ 

РИА Новости и ещё 5 4 часа назад
Учитель убил школьницу за неправильный ответ
Фото: Xinhua News Agency
Учитель математики из китайской провинции Сычуань до смерти избил ученицу начальной школы за два неправильных ответа на его вопросы, пишет Oriental Daily со ссылкой на семью девочки.
Сообщается, что в этот день, 10 сентября, в Китае праздновался день учителя, и десятилетняя девочка пришла в школу с цветами, чтобы поздравить своих преподавателей, включая учителя математики.
Примерно в девять утра на его уроке она не смогла ответить на два вопроса. В качестве наказания за неверные ответы, педагог поставил девочку на колени и начал дергать школьницу за уши и бить по голове. По словам ее сестры-близнеца, обучающейся в том же классе, ученица не могла подняться во время наказания. На свое место школьница смогла вернуться только с помощью одноклассников.
Спустя почти три часа учитель позвонил бабушке девочки и попросил забрать ее из школы из-за нездорового внешнего вида. Прибыв в школу, пожилая женщина увидела, что ее внучка не может говорить и открыть глаза. Ее доставили в больницу, но помощь оказалась безуспешной — девочка скончалась.
По словам бабушки, девочка очень боялась посещать занятия этого учителя, так как он часто прибегал к телесным наказаниям.
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Криминал , Происшествия , Китай
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