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Мужчина убил соседку и выдал себя запросами в Google 

Lenta.ru 1 час назад
Мужчина убил соседку и выдал себя в Google
Фото: news.com.au
Уроженца Китая приговорили к 18 годам лишения свободы за убийство соседки, без права на досрочное освобождение до 2031 года. Мужчина скомпрометировал себя запросами в Google за два дня до преступления, сообщает news.com.au.
Отмечается, что убийство произошло в 2018 году. 19-летний Шуо Донг снимал квартиру с 28-летней Ци Юй в Сиднее, куда женщина приехала учиться. Тело китаянки нашли в сточной канаве на окраине города. Вокруг ее шеи была завязана блузка с длинным рукавом. Однако до сих пор неизвестно, как именно девушка была убита, — на допросе Донг этого не рассказал.
За несколько дней до исчезновения Юй ее сосед искал в интернете юридическую информацию. Его запросы включали следующее: «Сколько лет грозит за умышленное убийство в Австралии» и «Критерии вынесения приговора за умышленное убийство. Какие расходы должны быть возмещены после умышленного убийства».
В ночь убийство Юй третья соседка, возвращаясь домой, заметила на лестнице большое красное пятно. Таким образом, полиция установила, что женщину убили в квартире, а тело затем вывезли. В суде выяснилось, что у Донга была диагностирована шизофрения. Однако, по мнению экспертов, она не повлияла на совершение убийства, которые было четко спланировано заранее.
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Комментарии
Криминал , Происшествия , Google , Китай , Сидней
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