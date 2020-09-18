Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Житель Татарстана убил ветерана ВОВ ради денег 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Россиянин убил ветерана ВОВ ради денег
Фото: News.ru
89-летняя жительница Татарстана найдена мёртвой в своём доме в Аксубаево. По подозрению в преступлении задержан 30-летний односельчанин. Сыщики предполагают, что мотивом к преступлению стали денежные сбережения пенсионерки.
По предварительной версии, которую приводит республиканское управление СКР, мужчина проник в дом пожилой женщины, ударил её по голове утюгом и намотал на шею шнур. От полученной травмы пенсионерка скончалась на месте. Злоумышленник забрал найденные в доме деньги, а затем скрылся с места преступления.
Отмечается, что потерпевшая являлась ветераном Великой Отечественной войны и ветераном труда. Её тело нашла пришедшая утром соцработница. Она и вызвала полицию.
Подозреваемый вину не признал. Расследование уголовного дела продолжается.
2 сентября на территории Башкирии сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, убивших 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны Ивана Несмеянова, писал NEWS.ru.
News.ru: последние новости
Мужчина сломал ноги прохожему за критику его брюк Мужчина сломал ноги прохожему за критику его брюк Адвокат назвал способы вычисления мошенниками своих жертв Адвокат назвал способы вычисления мошенниками своих жертв ОНК опровергла достоверность снимков с побоями Фургала ОНК опровергла достоверность снимков с побоями Фургала
Комментарии
Криминал , Происшествия , СКР , МВД , Аксубаево , Республика Татарстан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти»
«Лукашенко похоже совсем свихнулся на своей власти»
Фанаты раскритиковали Климову за выбор купальника
Фанаты раскритиковали Климову за выбор купальника
Сына Сафронова «захватили» в Турции
Сына Сафронова «захватили» в Турции
Дуэль «Прорыва» и «Терминатора» попала на видео
Дуэль «Прорыва» и «Терминатора» попала на видео
Видео
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
00:21
Опубликовано видео 11-часового патрулирования Ту-142
Армия Войска
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
00:25
Сожитель признался в убийстве девочек в Рыбинске
Происшествия Криминал
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
01:17
Опубликовано видео перехвата «российской» ракеты гаубицей США
Армия Оружие
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
00:12
Подозреваемый в убийстве девочек в Рыбинске попал на видео
Происшествия Криминал
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
01:25
Опубликовано видео задержания банды лжемедиков
Происшествия
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
01:22
Депутат швырнул в россиянку стакан с кофе и попал на видео
Происшествия
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
02:48
Голый россиянин разнес заправку в Крыму и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
00:59
Опубликовано видео планового полета Ту-160 ВКС РФ
Армия
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
02:20
Появилось видео «Виноградного бунта» в Армении
В мире
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
00:45
Появилось видео поджога палаты в наркоклинике
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение