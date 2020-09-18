Россиянин убил ветерана ВОВ ради денег

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89-летняя жительница Татарстана найдена мёртвой в своём доме в Аксубаево . По подозрению в преступлении задержан 30-летний односельчанин. Сыщики предполагают, что мотивом к преступлению стали денежные сбережения пенсионерки.

По предварительной версии, которую приводит республиканское управление СКР , мужчина проник в дом пожилой женщины, ударил её по голове утюгом и намотал на шею шнур. От полученной травмы пенсионерка скончалась на месте. Злоумышленник забрал найденные в доме деньги, а затем скрылся с места преступления.

Отмечается, что потерпевшая являлась ветераном Великой Отечественной войны и ветераном труда. Её тело нашла пришедшая утром соцработница. Она и вызвала полицию.

Подозреваемый вину не признал. Расследование уголовного дела продолжается.